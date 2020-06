Porto Alegre Grandes redes de lojas estão impedidas de funcionar em Porto Alegre a partir desta terça-feira. Conheça as demais restrições

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2020

Nos shopping centers o funcionamento é parcial, conforme o perfil de estabelecimento. (Foto: Agência Brasil)

O aumento da velocidade na ocupação de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) por pacientes de coronavírus em Porto Alegre motivou um recuo, por parte da prefeitura, nas regras de flexibilização das atividades econômicas da cidade, a partir desta terça-feira (16). As restrições constam no Decreto 20.608, assinado pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior na tarde passada.

Dentro das novas regras determinadas pela prefeitura para o comércio, estão autorizados a funcionar: microempresas, microempreendedores individuais, empresas de pequeno porte e autônomos. O funcionamento fica liberado a partir das 9h, para evitar a superlotação de passageiros no transporte coletivo, argumenta a administração municipal.

– Restaurantes: não há restrição de porte para funcionamento de restaurantes, bares e lancherias, que ficarão com atendimento permitido até as 23h. “Delivery” (serviço de entrega) e “take-away” (pegue-e-leve) seguem autorizados em qualquer horário, desde que sem entrada de clientes no estabelecimento ou formação de filas.

– Shoppings: dentro de shopping centers e centros comerciais, locais de alta circulação de pessoas, seguem autorizados a funcionar farmácias, lojas de comércio, serviços na área da saúde, mercados, supermercados e afins, restaurantes, bares e lancherias (até as 23h). A lista abrange, ainda, bancos, terminais de autoatendimento, agências lotéricas e correios (atendimento a portas fechadas e na proporção de um cliente por atendente), estacionamentos e posto de atendimento da PF (Polícia Federal). Lojas poderão abrir, desde que sigam as regras determinadas para os demais estabelecimentos comerciais “de rua” (microempresas, MEIs e EPPs).

– Outros serviços: escritórios de advocacia, engenharia, consultorias, imobiliárias, serviços administrativos, entre outros com atendimento ao público, deverão retornar ao trabalho remoto.

“Liberamos paulatinamente alguns setores e sempre alertamos que, se houvesse necessidade, poderíamos voltar a restringir”, declarou Marchezan. “Isso infelizmente aconteceu, com o crescimento da velocidade de ocupação de leitos de UTI. As novas medidas visam conter uma evolução descontrolada, o que poderia ampliar o risco de estrangulamento da nossa capacidade de atendimento em saúde. Ainda que indesejadas, essas regras são para evitar que pacientes que precisem de leitos fiquem sem atendimento.”

A pandemia na Capital

O primeiro caso de coronavíris em Porto Alegre foi registrado no dia 8 de março. Uma semana depois, a administração municipal já havia determinado a suspensão das aulas e fechamento de shoppings, restaurante e bares, sendo Porto Alegre uma das capitais que primeiro agiram para achatar a curva.

A cada dia, novas ações de isolamento eram implantadas. A primeira morte ocorreu em 24 de março e, menos de três meses depois, o número de óbitos pela doença chegou a 57, conforme informações da noite desta segunda-feira. “Com as medidas de isolamento adotadas com a devida antecedência, a Capital teve tempo de ampliar o número de leitos e preparar o sistema de saúde para combater a Covid-19”, ressalta o site oficial da prefeitura.

(Marcello Campos)

