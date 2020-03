Leandro Mazzini Grãos asiáticos

Por Leandro Mazzini | 24 de março de 2020

O Brasil terá safra recorde de 251 milhões de toneladas de grãos este ano, avisa a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. (Foto: Jonas Oliveira/Fotos Públicas)

O Brasil terá safra recorde de 251 milhões de toneladas de grãos este ano, avisa a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O que poucos sabem é que boa parte das plantações hoje, no Centro Oeste e Sul da Bahia, está nas mãos de chineses, americanos e russos. Muito disso será para exportação. Há anos, deputados federais dos maiores Estados plantadores são anfitriões de grandes empresários asiáticos em comitivas que partem de Brasília para visitas a Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Bahia – onde a turma arrenda e compra terras. As câmaras bilaterais de comércio viraram um grande negócio.

Ufa!

A escola Maple Bear unidade SIG, em Brasília, foi informada pela mãe de dois alunos que o teste dos filhos dera positivo – mas a contraprova deu negativo. Turmas inteiras de 7 a 12 anos fizeram testes após o pai de aluno avisar que estava com coronavírus.

Aliás…

… Cadê o primeiro teste e a contra-prova do presidente Jair Cof Cof Bolsonaro, solicitados pela Coluna desde a sexta-feira 13?

Plano B

O Patriota é o Plano B de Bolsonaro para disputar a reeleição em 2022, se não conseguir criar o APB – só há 8 mil das 494 mil assinaturas reconhecidas até agora.

Tá difícil

Uma das medidas mais polêmicas em Brasília com a pandemia é o fechamento das áreas de lazer e academias de condomínios. Uma discussão em grupo de whatsapp quase deu B.O. na PM. É que a turma não consegue ficar dentro dos apartamentos.

Direito a moradia

O senador Jaques Wagner (PT-BA) protocolou ontem projeto de lei para suspender, durante o período da quarentena, processos judiciais com pedido de ordem de despejo e reintegração de posse, motivados pelo não pagamento de empréstimos imobiliários, aluguéis ou fim de comodato.

Frevo socialista

O prefeito do Recife, Geraldo Júlio (PSB), supera o governador Paulo Câmara (PSB) nas ações para minimizar o combate ao Coronavírus. Toda a decisão que ele toma não passa a bola para ninguém. A informação para os meios de comunicação é dele. Já o governador prefere dirigir-se à população por intermédio de secretários.

Álcool na mão

Foi o deputado federal Jerônimo Goergen (Progressistas-RS) quem intermediou a doação de álcool 70% e 75% para o Rio Grande do Sul. O produto será fornecido pela União da Indústria de Cana-de-Açúcar aos Estados que fizerem solicitação formal. “Fiz contato com o presidente da UNICA, Evandro Gussi, que prontamente atendeu”.

Álcool na mão 2

De acordo com Gussi, basta os Governos estaduais solicitarem pessoalmente a ele o volume necessário. “Estamos oferecendo o produto a granel. O Estado fica responsável por retirar o produto na indústria e fazer o seu envasamento”, esclareceu o dirigente.

Sem palco

O deputado Enio Verri (PT-PR) está desolado, mas consciente do risco. Após meses de preparação, teve de cancelar sua festa de aniversário dia 27 em Maringá.

MERCADO

Educação em alta

A 3ª edição da Escola de Diretores, do Grupo Eleva, está com inscrições abertas até 5 de abril em seu site. Podem participar profissionais do setor de educação e candidatos de outras áreas de especialização com ensino superior. Com disponibilidade para trabalhar no Rio de Janeiro, Minas, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Pernambuco, São Paulo ou Distrito Federal.

Água solidária

A Ame Digital promove o movimento #AmeFazerSuaParte e fechou parceria com ONG Ação da Cidadania oferecendo 50% de cashback como contrapartida para quem doar através do aplicativo, com limite máximo de R$ 15 de cashback por usuário.

Ponto Final

Cadê os videntes dos programas de TV do fim de 2019 que não previram isso tudo?

ESPLANADEIRA

# O Conselho Regional de Biomedicina no DF fará somente atendimento online até 1º de abril por causa do coronavírus.

# A autora Karina Manasseh faz leitura coletiva online da sua obra “Entre Cabul e a Dança das Borboletas”. O instagram é @kmanasseh.

