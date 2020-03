Leandro Mazzini Falta ação coordenada

Por Leandro Mazzini | 25 de março de 2020

Há semanas a Coluna cita a inépcia da Anvisa, que não tem fiscais nos portos e aeroportos. (Foto: Divulgação)

Há semanas a Coluna cita a inépcia da Anvisa, que não tem fiscais nos portos e aeroportos, tampouco tecnologia ou padrão de triagem para milhares de passageiros que desembarcam no Brasil todas as semanas vindos de países com altos números de infectados por coronavírus. Ontem a situação desandou. Surgiu o primeiro caso de policial federal que trabalha em aeroporto – no terminal do Recife – infectado. O presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais, Luís Boudens, oficiou a Anvisa, o Ministério da Agricultura e a própria PF para cobrar um padrão de fiscalização dos órgãos federais nos terminais. O Brasil continua uma porteira aberta.

Pauta

“Sentimos falta de padrão nos aeroportos pelos órgãos, na fiscalização e recepção aos brasileiros e estrangeiros nos aeroportos. Vamos intensificar essa pauta” diz Boudens.

Fui

Vice-governador de Minas Gerais, Paulo Brant se desfiliou do Partido NOVO e sumiu do mapa político.

Urucubaca

É mancha no mar, vírus no pulmão, dinheiro pro espaço.. O Brasil precisa se benzer.

Chicotada na boleia

A Cosan, do magnata Rubens Ometto, divulgou nota esta semana em que se compromete a não demitir funcionários de seu grupo durante a crise do coronavírus. No entanto, a Rumo Logística, empresa do grupo, foi condenada recentemente a pagar indenização milionária por danos morais coletivos a caminhoneiros que mantinham jornadas extenuantes, análogas a trabalho escravo.

Fala, Levy

Levy Fidelix, presidente do PRTB (partido do vice-presidente General Mourão), espalhou vídeo pelo whatsapp com curiosa equação: diz que o Brasil tem US$ 400 bilhões em reservas nos Estados Unidos e deveria usá-la para combate ao coronavírus. São, segundo ele, o valor das commodities agrícolas e minerais exportados a juro zero.

Sem noção

Caiu nas redes o vídeo da desembargadora Gisela Moraes, do TRT de Campinas (SP), batendo palmas para si mesma ao dizer que beijo, abraço e aperto de mão dados com amor não transmitem o vírus. Uma plateia silenciosa, porém ávida nos aplausos, a acompanhou. O caso ocorreu dia 12, num auditório lotado com 300 pessoas, no Tribunal da 5ª Região. A doutora pediu desculpas.

Doeu, essa

Em nota à Coluna, a assessoria do TRT informa que à ocasião ainda não havia determinação de confinamento e proibição de eventos públicos. E emenda: “Somos o melhor Tribunal do Trabalho do Brasil, segundo o Conselho Nacional de Justiça. E devemos boa parte desse reconhecimento ao afeto e ao amor” dos outros. Doeu.

Mancha se foi

Em meio a tanta notícia ruim, uma boa. O Governo desmobilizou na sexta-feira o Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional (ufa!). Não foram encontradas mais manchas de óleo nas praias do Nordeste e Sudeste.

Areia limpa

As atividades do Grupo de Acompanhamento e Avaliação, com agentes da Marinha, Ibama e ANP, vão continuar. Ainda há trabalho de limpeza de resquícios de óleo em poucas praias. Mas o pior passou.

O navio sumiu

Até hoje, porém, não se sabe qual é o navio culpado pelo vazamento – e falta a punição. Investigações continuam. O presidente Jair Bolsonaro chegou a citar óleo venezuelano.

Hein?! Meu??

O vice-prefeito, secretários e assessores fizeram cara de paisagem para o Projeto de Lei do prefeito Prof. Lupércio, de Olinda (PE), de cortar 10% dos salários da turma. O Objetivo é utilizar a arrecadação para ações imediatas no combate ao coronavírus.

Fair play

A despeito do adiamento dos Jogos de Tóquio para 2021, o Comitê Olímpico do Brasil segue firme a agenda do Curso de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e Abuso no Esporte, lançado este mês. O COB, aliás, foi uma das delegações que pediu o adiamento.

Boa ideia

Primeiro de Brasília, o Brasília Palace pode virar um hospital de campanha para tratar contaminados se a pandemia piorar os números de Brasília. O hotel foi oferecido pelo empresário Paulo Octávio ao Governo do DF. Brasília está segundo a pandemia!

ESPLANADEIRA

# Recicla Sampa dá as dicas sobre o lixo: separar duas cestas em casa, uma para lixo orgânico e outra para lixo reciclável.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Leandro Mazzini

Deixe seu comentário