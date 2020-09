Rio Grande do Sul Gravataí inicia neste sábado testagem da população assintomática para o novo coronavírus

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2020

A prefeitura de Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, lançou um programa que consiste na testagem da população assintomática e que nunca tenha sido submetida a exame para o novo coronavírus. As primeiras coletas sorológicas do Testar Gravataí na sua Comunidade, serão feitas neste sábado nas USFs (Unidades de Saúde da Família) Breno Garcia e Cohab C.

Entretanto, para participar, é preciso realizar cadastro no Portal Covid-19, com assinatura de um termo de consentimento. Ao fim, a pessoa recebe a confirmação da sua inscrição e informações sobre o dia, local e hora da coleta.

Serão quatro datas disponibilizadas, em sete unidades, e os dados servirão para fornecer um diagnóstico pleno sobre os efeitos e números da Covid-19 na cidade. O teste pode ser feito em crianças a partir dos dois anos e em adultos, sem limite de idade.

