Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2023

Município contabiliza perdas de R$ 4 milhões na agricultura Foto: Luiz Fernando Aquino/Prefeitura de Gravataí Município contabiliza perdas de R$ 4 milhões na agricultura Foto: Luiz Fernando Aquino/Prefeitura de Gravataí

Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, decretou situação de emergência em razão da estiagem. A medida leva em conta o parecer técnico da Defesa Civil sobre os danos causados pelo longo período sem chuvas ao abastecimento de água potável à população e os prejuízos à agricultura local.

O governo municipal monitora a sustentabilidade ao Rio Gravataí e acompanha de perto os efeitos da estiagem sobre a produção rural. De acordo com levantamento do escritório da Emater em Gravataí, as perdas na agricultura local superam os R$ 4 milhões.

E entre as culturas mais afetadas estão a do milho, com 70% da produção perdida, a soja, com 25% e olerícolas (produção de verduras, legumes e hortaliças para consumo humano) com 30% de quebra. Neste sentido, o decreto prevê a implementação de um plano de ação centrado nestas áreas em caso de necessidade.

O documento estabelece a Defesa Civil de Gravataí responsável por mobilizar e coordenar as demais secretarias e estruturas de governo na execução das medidas e no cumprimento das normas enquanto forem indispensáveis.

Gravataí, na Região Metropolitana, decreta situação de emergência em razão da estiagem