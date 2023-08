Acontece Gravataí recebe classificação “A” em ranking nacional que avalia a aplicação dos conceitos contábeis e fiscais

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2023

Gravataí está entre as principais gestões do Estado, agora no 62° lugar. Foto: Reprodução Gravataí está entre as principais gestões do Estado, agora no 62° lugar. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Gravataí obteve classificação “A” no ranking do Tesouro Nacional na aplicação dos conceitos contábeis e fiscais, bem como no envio de informações ao órgão federal.

“O Selo Nota A conquistado pela prefeitura de Gravataí é a pontuação máxima concedida pelo Tesouro, e somente os municípios com qualidade em informação contábil e fiscal obtém esta distinção junto ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi). Desde o início, nosso governo trabalha com transparência e responsabilidade fiscal, ou seja, gastamos menos do que arredamos, mantemos as contas em dia, aplicamos os recursos com lisura e responsabilidade fiscal e prestamos contas à sociedade e aos órgãos de controle de forma rápida e eficaz”, destaca o prefeito Luiz Zaffalon.

Desde a criação da Diretoria-Geral de Contadoria e Auditoria através da Lei Municipal 4.468/2022, Gravataí apresenta evolução nos indicadores de desempenho externos no Siconfi e na Capag, que medem a capacidade de pagamento das gestões públicas. Em 2023 – que analisa os dados contábeis de 2022 – houve um aumento nos critérios analisados pelo Tesouro Nacional, o que resultou em uma diminuição no número de municípios no Brasil com nota A – de 368 em 2021 para 317 em 2022. Gravataí está entre as principais gestões do Estado, agora no 62° lugar.

“A qualidade dos atos contábeis é determinante do próprio sucesso de uma gestão, na medida em que desses atos nascem os dados necessários a tomada de decisão, correção de procedimentos e estabelecimento de controles necessários a eficiência e transparência, princípios da administração pública. No início do governo, fizemos várias provocações aos profissionais da contabilidade que, sob a liderança da contadora-geral, Marisangela Bueno, souberam se motivar e organizar para atingirem e manterem o nível de excelência no qual nos encontramos desde 2021”, completa o secretário da Fazenda, Planejamento e Orçamento, Davi Keller Severgnini.

