Acontece Instituto Unimed Porto Alegre vai entregar a primeira praça sustentável da capital

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











O evento será realizado na Praça Dr. Maurício Cardoso, no bairro Moinhos de Vento, na próxima segunda (21). Foto: Reprodução Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Instituto Unimed Porto Alegre vai realizar a entrega da 1ª Praça Sustentável de Porto Alegre em um evento na próxima segunda-feira (21), às 9h30, na Praça Dr. Maurício Cardoso, no bairro Moinhos de Vento. A iniciativa contou com a parceria da Associação de Amigos da Praça Maurício Cardoso, e da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, por meio da Secretaria de Parcerias (SMP) e da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre (Smamus).

O projeto busca estimular a criação de espaços públicos inovadores e sustentáveis na capital. Com a responsabilidade técnica da Trashin, a iniciativa beneficiará a comunidade diretamente, contribuindo para criar a conscientização da reciclagem e do descarte adequado de resíduos, além de promover a cultura do cuidado ambiental. A ação também proporcionará renda a trabalhadores de cooperativas de reciclagem, estimulando o desenvolvimento econômico e social.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/instituto-unimed-porto-alegre-vai-entregar-a-primeira-praca-sustentavel-da-capital/

Instituto Unimed Porto Alegre vai entregar a primeira praça sustentável da capital

2023-08-18