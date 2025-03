Rio Grande do Sul Gravataí recebe reconhecimento internacional por cuidado de vítimas de AVC

Por Redação O Sul | 13 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











O resultado é uma parceria entre a prefeitura do município e o Hospital Dom João Becker. Foto: Divulgação O resultado é uma parceria entre a prefeitura do município e o Hospital Dom João Becker. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A cidade de Gravataí será oficialmente certificada como a 2ª Cidade Angels do Rio Grande do Sul na linha de cuidado e atendimento a vítimas de Acidente Vascular Cerebral (AVC). A cerimônia oficial do reconhecimento ocorre nesta sexta-feira (14), na Praça da Bíblia (Av. José Loureiro da Silva, 1315, Centro), ao lado da Rua Coberta, a partir das 9h30.

O resultado é uma parceria entre a prefeitura do município e o Hospital Dom João Becker, que permitiu avanços significativos na conscientização sobre os sinais e sintomas do AVC, bem como na qualificação à atenção a doença.

Além de Gravataí, outras 27 “Cidades Angels” receberam a certificação no mundo inteiro, incluindo hospitais de países como Portugal, Espanha, Itália, Hungria e Polônia.

“Atualmente, Gravataí é reconhecida mundialmente como polo de excelência no combate ao AVC. Seguimos trabalhando permanentemente para avançar e qualificar o atendimento da nossa população, em especial nos cuidados hospitalares”, destaca o prefeito de Gravataí, Luiz Zaffalon.

O título de “Cidade Angels” é concedido pela Angels Initiative, entidade internacional que conta com o apoio da World Stroke Organization (WSO) e da Sociedade Ibero-Americana de Doenças Cerebrovasculares (SIECV). Ao todo, são 8.965 hospitais avaliados no WSO Angels ao redor do mundo, com mais de quatro milhões de pacientes tratados por ano.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/gravatai-recebe-reconhecimento-internacional-no-cuidado-de-vitimas-com-avc/

Gravataí recebe reconhecimento internacional por cuidado de vítimas de AVC

2025-03-13