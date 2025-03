Grêmio Quinteros diz que o Grêmio não terá treino antes do Grenal

O Tricolor precisa reverter um placar de 2 a 0 que sofreu na Arena no primeiro confronto Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio

Após uma complicada classificação na Copa do Brasil sobre o Athletic-MG, o técnico Gustavo Quinteros disse que elenco do Grêmio não terá tempo para treinar antes da partida decisiva contra o Inter, pela final do Campeonato Gaúcho. O Tricolor precisa reverter um placar de 2 a 0 que sofreu na Arena no primeiro confronto.

“Temos uma viagem longa, difícil. Mas os jogadores estão comprometidos para reverter a situação. Esperemos que se recuperem Braithwaite, João Pedro. Não teremos tempo para trabalhar. Buscaremos, um dia antes da final, fazer um trabalho tático para solucionar os problemas que tivemos em cruzamentos, coberturas nas jogadas de profundidade”, disse o treinador.

Sobre o centroavante, Quinteros comentou que sofreu um problema no adutor da coxa (sem especificar qual), e que agora é dúvida para a final. Mas sua maior preocupação é com a defesa.

O técnico foi questionado sobre o que o torcedor pode esperar do confronto contra o rival.

“Confio que meus jogadores vão jogar bem. Vamos enfrentar uma equipe que já está formada. Então é preciso paciência”, comentou.

A partida que vai decidir o campeão do Campeonato Gaúcho de 2025 acontece neste domingo (16), às 16h, no Beira-Rio.

