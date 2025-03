Esporte Vini Jr. provoca rival após classificação do Real Madrid na Liga dos Campeões: “Madri só tem um”

13 de março de 2025

O brasileiro recebeu gritos racistas antes do início da partida

O atacante brasileiro Vinicius Junior provocou os torcedores rivais após a classificação a do Real Madrid na Liga dos Campeões da Europa, onde eliminou o Atlético de Madrid nos pênaltis após derrota por 1 a 0 no tempo normal. O camisa 7 usou suas redes sociais para comemorar a vaga nas quartas de final.

“Madri só tem um!!!!! Mas isso todos já sabemos”, escreveu Vini Jr.

Antes do início da partida, Vini foi alvo de gritos racistas vindos dos torcedores Colchoneros. Um grupo de fãs cantou uma música com ofensas racistas, na qual gritaram: “Olé, olé, Vinicius chimpanzé”.

Este é mais um caso de ofensas racistas que têm o brasileiro como alvo no futebol espanhol. Diversos outros episódios ocorreram dentro ou fora de estádios em confrontos que envolviam o Real Madrid. O último caso ocorreu no duelo contra a Real Sociedad, em 26 de fevereiro, quando um torcedor fez um gesto racista na direção de Vinicius.

Torcedores do Atlético de Madrid também já haviam se envolvido em ofensas racistas contra Vini no passado, como quando um boneco com a camisa do astro foi pendurado em uma ponte de Madri, em 2023. Diante dos repetidos casos, o brasileiro reagiu e tornou-se uma voz importante no combate ao preconceito no futebol local, cobrando ações de LaLiga e da Federação Espanhola.

Dentro de campo, chegaram a jogar uma bola de plástico para provocar o brasileiro, dizendo que ele “teria uma bola de praia, não de ouro”.

Durante a partida, ele foi novamente alvo de provocações por parte da torcida do Atlético. Após a classificação, ele devolveu. O jogador chegou a fazer com as mãos o número de títulos que seu clube tem na competição. O rival nunca venceu o torneio e perdeu duas finais para o Real Madrid.

Em campo, Vinicius não brilhou, perdendo um pênalti decisivo ainda no segundo tempo, quando o Real perdia por 1 a 0. O atacante foi substituído por Endrick na prorrogação.

