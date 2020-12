Variedades Gravidez surpresa de atriz mudou o novo filme de George Clooney

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2020

Nova ficção científica estrelada e dirigida pelo ator estreou na Netflix. (Foto: Divulgação/ Netflix)

Além de enfrentar um frio que congelou sua barba durante as filmagens na Islândia, George Clooney precisou encarar de frente um obstáculo ainda maior como diretor de O Céu da Meia-Noite, longa já disponível na Netflix. A atriz principal da produção, Felicity Jones, descobriu que estava grávida pouco antes de começar a rodar.

“Inicialmente, eu fiquei preocupada e achei que seria demitida. Então, foi um alívio para mim quando George me incentivou tanto e me deixou confortável durante todo o processo”, reconhece a atriz indicada ao Oscar.

Em um primeiro momento, Clooney decidiu não incorporar a gestação ao roteiro do longa. “Felicity me ligou no meio das filmagens na Islândia [em que apenas ele e Caoilinn Springall atuaram] para contar que estava grávida. Eu dei parabéns, e aí ficamos os dois em silêncio durante algum tempo, pensando no que fazer. Tentamos disfarçar [a barriga], mas logo percebemos que a melhor opção era aceitar a verdade como ela era”, conta o cineasta e protagonista.

Como a personagem de Felicity, Sully, é uma das astronautas da nave Aether, que partiu da Terra ao espaço em busca de um novo planeta para os humanos morarem, Clooney e o roteirista Mark L. Smith precisaram fazer algumas adaptações na história baseada no livro de Lily Brooks-Dalton para justificar a barriga da personagem.

O filme logo entrega que Sully se envolveu com o comandante da nave, Gordon Adewole (David Oyelowo), e que acabou ficando grávida dele no meio da jornada espacial. “O bebê virou um personagem do filme, os atores se uniram para proteger Felicity, e pudemos escrever cenas em que os astronautas tentam decidir o nome da criança, ou improvisam um ultrassom com o equipamento da nave”, justifica Clooney.

Sem querer, a gravidez deu um novo tom para a superprodução. “Os personagens estão esperando qualquer sinal de vida, e o único que recebem está dentro da Sully. Isso tornou tudo mais esperançoso. E aí percebemos que a humanidade vale toda essa luta. Todos sentimos que Felicity era nossa responsabilidade, isso nos uniu e deu esperança”, explica o diretor.

Já a atriz de 37 anos confessa sua alegria em dobro quando descobriu que não só poderia manter seu emprego como também teria a barriguinha de grávida como parte da história. “Quando estávamos tentando fazer com que eu não parecesse grávida no filme, eu tinha que fugir dos bolos de chocolate (risos). Depois que George liberou a barriga, foi um alívio”, brinca a mãe de Wilbur, que nasceu em abril –apenas dois meses após o fim das filmagens.

“Foi uma crise muito instintiva, um testamento para o instinto maternal de George, por abraçar o que aconteceu e toda a realidade daquilo em vez de tentar fugir. Nós já vimos personagens grávidas em filmes, claro, mas uma mulher grávida no espaço é revolucionário”, valoriza Felicity.

O elenco de O Céu da Meia-Noite também conta com Kyle Chandler (Friday Night Lights), Demián Bichir (indicado ao Oscar por Uma Vida Melhor), Tiffany Boone (Hunters) e Ethan Peck (o Spock de Star Trek: Discovery), Sophie Rundle (Peaky Blinders) e Tim Russ (Star Trek: Voyager).

