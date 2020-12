Angélica se emociona com o seu último programa de 2020

Angélica fez uma live nesse fim de semana. A apresentadora recorreu às redes sociais para agradecer todo o carinho que recebeu durante os três meses do “Simples Assim”, da TV Globo. No sábado (26), foi ao ar o último episódio de 2020.

“Tenho muito orgulho do programa, da equipe, foi um dos programas mais especiais para mim e um dos motivos é pelo momento que a gente está vivendo. Agradeço muito a vocês que me acompanharam, companheiros de jornada e à toda a equipe do programa. Foi tão especial. É um programa que fala de coisas que eu acredito, tem um propósito muito claro para mim.”

Emocionada, a apresentadora reforçou a união de todo o time e a determinação que cada um tinha para fazer cada episódio dar certo.

“Sabe aquela equipe que você olha e todo mundo está fazendo com muita vontade? Todo mundo estava muito envolvido com cada tema, cada personagem. É muito difícil, muito especial e gratificante ter uma equipe assim.”

Na live, a apresentadora contou com a participação da filha Eva e anunciou algumas novidades que vêm por aí:

“Não vou sumir, não, gente. Em breve, ‘Cartas para Eva'”, disse sem dar muitos detalhes sobre o novo projeto.