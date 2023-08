Rio Grande do Sul Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul realiza neste sábado mais uma ação solidária

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2023

Equipes de voluntários estarão em frente a supermercados. (Foto: Divulgação)

Realizada pela Rede de Bancos de Alimentos do Rio Grande do Sul, a campanha “Sábado Solidário” tem nova edição neste sábado (5) em frente a supermercados de Porto Alegre e outras 20 cidades. No foco da iniciativa está a arrecadação de donativos para amenizar a fome de famílias em situação de vulnerabilidade social. Também é possível colaborar por meio do site doealimentos.com.br.

Com abrangência nacional e sem fins lucrativos, a Rede tem por objetivo de ampliar e padronizar a coleta, armazenamento e distribuição qualificada, bem como o gerenciamento de desperdícios. Desde a sua chegada ao Estado, em 2007, entregou mais de 70 mil toneladas de alimentos a um total de quase mil entidades e milhares de famílias, chegando assim a 3 milhões de pessoas.

Dentre os voluntários estão escoteiros, universitários e integrantes de clubes como Lions e Rotary, identificados pelo jaleco do Banco de Alimentos. As campanhas contam, ainda, com a parceria da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) e Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no Estado do Rio Grande do Sul (Setcergs).

“O sofrimento de milhares de pessoas que enfrentam uma realidade marcada pela miséria não pode ser ignorado”, ressaltam os organizadores. “É preciso intensificar o combate a essa situação, pois a fome é um fator de limitação em vários aspectos, a começar pela própria saúde.”

Porto Alegre

– Supermercado Asun avenida Plínio Brasil Milano nº 1.609 (Higienópolis).

– Supermercado Asun rua República nº 500 (Cidade Baixa).

– Supermercado Asun rua Jacinto Osório nº 126 (Santana).

– Supermercado Asun avenida Bento Gonçalves nº 68 (Azenha).

– Supermercado Big avenida Sertório nº 6.600 (Sarandi).

– Supermercado Big Cristal avenida Diário de Notícias nº 500 (Barrashopping Sul, no Cristal).

– Supermercado Carrefour avenida Plinio Brasil Milano nº 2.343 (Passo D’Areia).

– Supermercado Carrefour rua Albion nº 99 esquina com Bento Gonçalves (bairro Partenon).

– Supermercado Desco rua Ramiro Barcelos nº 430 (Floresta).

– Supermercado Desco avenida Edgar Pires de Castro nº 25 esquina com Juca Batista (Hípica).

– Supermercado Nacional rua Gomes de Freitas nº 73 (Jardim Itú-Sabará).

– Supermercado Nacional rua Vicente da Fontoura nº 1.135 (Santana).

– Supermercado Nacional avenida José de Alencar nº 998 (Menino Deus).

– Supermercado Nacional avenida Teresópolis nº 2.893 (Teresópolis).

– Supermercado Nacional avenida Aureliano de Figueiredo Pinto nº 789 (Cidade Baixa).

– Supermercado Nacional Shopping Praia de Belas (Praia de Belas).

– Supermercado Rissul: avenida Cristóvão Colombo nº 1.980 (Floresta).

– Supermercado Unisuper: avenida Brasil nº 1.183 (Navegantes).

– Supermercado Unisuper – rua Edmundo Bastian nº 791 (Cristo Redentor).

– Supermercado Zaffari Center Lar: avenida Sertório nº 8.000 (Sarandi).

– Supermercado Zaffari Lindóia – avenida Panamericana nº 240 (Lindoia).

Rio Grande do Sul

Alvorada, Bagé, Cachoeirinha, Canoas, Capão da Canoa, Caxias do Sul, Cruz Alta, Guaíba, Porto Alegre, Região do Calçado (Novo Hamburgo, Estância Velha, Sapiranga e Campo Bom), Tramandaí (Tramandaí, Imbé e Osório), Vale do Sinos (Portão, Sapucaia, São Leopoldo e Esteio) e Viamão estarão atuando com apoio de voluntários, recebendo as doações em mais de 100 supermercados parceiros do Sábado Solidário.

Em Gravataí e Pelotas, a ação solidária será realizada em 12 de agosto, ao passo que Santa Maria tem a mobilização agendada para o dia 19. No sábado seguinte (26), será a vez de Uruguaiana.

(Marcello Campos)

