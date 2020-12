Variedades André Rizek revela história por trás do nome de filho com Andréia Sadi

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Casal de jornalistas espera por gêmeos, que vão se chamar João e Pedro. (Foto: Reprodução/Instagram)

André Rizek e Andréia Sadi esperam gêmeos, que vão se chamar João e Pedro. Em seu perfil no Instagram, neste domingo (27), o jornalista revelou um fato curioso por trás de um dos nomes, escolhido 18 anos atrás.

“Em 2003, fiz uma incrível viagem para a Playboy, pela América do Sul, na companhia de meu irmão de vida, Marcelo Delduque. No auge do maior perrengue de nossas vidas, ilhados por dias na Amazônia Peruana, fiz essa promessa, devidamente registrada na matéria”, começou André.

O jornalista publicou uma sequência de cliques da publicação, na última aparece o trecho da matéria que diz: “Para matar o tempo escrevia cartas. Fiz uma promessa a São Pedro: se parasse de chover, batizaria de Pedro o filho que um dia vou ter”.

“Vou finalmente cumpri-la em 2021, dezoito anos depois! Ps: Andréia que escolheu o nome, nem passou por mim, só mostrei esse texto pra ela (toda emocionada) agora… Confesso que nem ligava pra isso mais – prova viva de que promessa, nessa vida, é dívida”, finalizou André na legenda da publicação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Variedades