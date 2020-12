Celebridades Thais Fersoza desabafa sobre crises de ansiedade: “Me preocupou”

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A apresentadora, que é casada com Michel Teló e mãe de Melinda e Teodoro, falou sobre lidar com a ansiedade em um momento tão difícil Foto: Instagram/Thais Fersoza A apresentadora, que é casada com Michel Teló e mãe de Melinda e Teodoro, falou sobre lidar com a ansiedade em um momento tão difícil. (Foto: Instagram/Thais Fersoza) Foto: Instagram/Thais Fersoza

Thais Fersoza publicou um texto no Instagram neste domingo (27) para falar sobre sua saúde mental durante a pandemia de Covid-19. A apresentadora, que é casada com Michel Teló e mãe de Melinda e Teodoro, falou sobre lidar com a ansiedade em um momento tão difícil.

“Sou daquelas pessoas intensas sabe? Que gosta de viver os sentimentos. De sofrer até esgotar. De falar até cansar. De rir até doer a barriga e o maxilar. Uma certa intensidade que não é muito boa, mas que é como eu sou. Eu sou dessas que mergulha mesmo! Que vive 100% os sentimentos e momentos. E esse ano, descobri um lado meu que não curti muito. Me preocupou, mas com muita paciência, oração, conversas venho conseguindo melhorar. A tal da ansiedade é um negocinho chato, viu”, começou ela.

“Por isso eu digo, se observem. Cuidem de vocês. Se permitam respirar, relaxar, curtir.. trazer leveza pra vida! Venho aprendendo que não devo mascarar sentimentos mas que também não tenho que ser tão intensa. Calma. Paciência com a gente, e respirar, rezar, meditar, acalmar o coração e as vezes calar para se ouvir! Entende? É isso. Aquele momento que você se pega pensando, que a mente vai e você nem sente. Eu amo viver esses momentos!”, completou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades