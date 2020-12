Música Jessie J descobre Síndrome de Ménière após acordar sem audição

28 de dezembro de 2020

Doença afeta o ouvido e causa crises de vertigem, zumbidos e possibilidade de perda da audição

Jessie J descobriu na véspera de Natal sofrer de Síndrome de Ménière, uma doença que afeta o ouvido e causa crises de vertigem, zumbidos e possibilidade de perda da audição.

Em uma transmissão ao vivo em suas redes sociais, a cantora de 32 anos contou ter acordado no último dia 24 de dezembro sem audição no ouvido direito e “sem conseguir andar em linha reta” antes de ir para o hospital para checar os sintomas.

Ela foi então diagnosticada com a Síndrome. “Eu conheço várias pessoas que sofrem com isso e várias falaram comigo e me deram dicas ótimas, então estou descansando no silêncio”, contou Jessie. “Essa foi a primeira vez que consegui cantar e aguentar o barulho. Estou com saudade de cantar e estar perto das pessoas”.

Ela continuou: “Poderia ser muito pior, na verdade. Estou muito grata pela minha saúde. Eu só fui pega de surpresa. Era véspera de Natal e eu estava no hospital pensando ‘o que está acontecendo’, mas estou feliz de ter ido logo e descobriram o que era com rapidez e logo me deram os remédios certos e estou me sentindo bem melhor hoje. Faz muito tempo que não canto e quando canto muito alto parece que tem alguém querendo sair de dentro da minha orelha.”

