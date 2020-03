Celebridades Grazi Massafera denuncia venda de álcool em gel adulterado: “É de cabelo”

Por Redação O Sul | 21 de março de 2020

Grazi Massafera sofreu um golpe e compartilhou o ocorrido com seus seguidores no Stories do Instagram na quinta-feira (19). Namorando Caio Castro e em rumores de estar morando com ele, a atriz da TV Globo contou que comprou um álcool em gel, mas ao chegar em casa descobriu que o produto estava adulterado.

“Três vidrinhos pequenininhos de álcool gel. Que vergonha! Ele está falsificado. É gel para cabelo com umas gotinhas de álcool. Você coloca na mão… é gel de cabelo. É uma meleca”, reclamou.

Nas redes sociais, os famosos têm se mobilizado para incentivar os fãs a adotarem a quarentena como forma de prevenção da proliferação do coronavírus. Enquanto uns estão se divertindo no Tik Tok, outras celebridades preparam programações especiais para os internautas. Anitta está disponibilizando aulas online e de graça.

“A versão empresária que cuida da carreira e não ia aguentar uma quarentena sem produzir alguma coisa pra vocês. Pensando nos trabalhadores autônomos que podem estar sendo afetados pela quarentena resolvi fazer um estímulo de aulas online ao vivo no meu Instagram”, comentou. A funkeira já praticou atividades físicas em live no Instagram e até aula de francês.

De férias da TV desde o fim da novela “Bom Sucesso”, Grazi Massafera viajou para a Índia e depois seguiu para as Maldivas com Caio Castro. Ao retornar ao Brasil, a artista se deparou com a notícia de que tivesse casado com o ator em cerimônia intimista e negou ainda que tivesse ganhado um carro de luxo do namorado. “Eu não me casei. Eu não fiz uma cerimônia religiosa nas Maldivas. Estava lá de férias”, disse.

