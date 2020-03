Celebridades Bruna Marquezine atesta negativo em dois testes para coronavírus: “Um mês gripada”

Por Redação O Sul | 21 de março de 2020

Atriz contou ter refeito o teste e ambos não indicaram a presença da Covid-19 em seu organismo Foto: Divulgação/Iude Atriz contou ter refeito o teste e ambos não indicaram a presença da Covid-19 em seu organismo. (Foto: Divulgação/Iude) Foto: Divulgação/Iude

Bruna Marquezine acalmou os fãs após se submeter ao teste do coronavírus. Durante live na noite de sexta-feira (20), a atriz contou ter refeito o teste e ambos não indicaram a presença da Covid-19 em seu organismo.

“Agora está tudo bem, mas eu estava gripada, fiquei quase um mês gripada. Ele [o médico] me ligou e disse: ‘Olha, o mesmo resultado do primeiro. Não foi dessa vez que você conseguiu pegar o coronavírus. Você tentou, você foi atrás dele, mas você não conseguiu”, relatou ela, que havia elogiado a postura de Manu Gavassi ao descobrir o surto no “BBB”, da TV Globo.

Engajada em causas sociais, a artista usou suas redes sociais para lamentar o surto que já tirou a vida de 18 pessoas no Brasil.

A lista de infectados pelo coronavírus inclui alguns famosos como Preta Gil e Fernanda Paes Leme. “Eu tô em casa isolada, me cuidando, porém bastante triste e impactada com as notícias do que esse vírus está causando ao redor do mundo. E também um pouco receoso com o que pode acontecer aqui com o nosso povo, no nosso País”, afirmou Bruna, pedindo isolamento social por duas semanas.

Há diversas formas simples para se evitar ainda mais a propagação do covid-19. Uma delas é levar mãos e punhos a cada duas horas com água e sabão, entre os dedos, sem esquecer o polegar e por 20 segundos.

Outra é não deixar que idosos saiam de casa. Pessoas com problemas respiratórios devem evitar a saída às ruas. Não se deve ainda comprar máscaras e luvas caso não apresentem os sintomas do coronavírus (tosse seca, febre alta e dores no corpo, por exemplo).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades

Deixe seu comentário