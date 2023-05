Esporte Grêmio abre semana de treinos com foco na Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 29 de maio de 2023

Jogadores do Gremio na preparação para a partida valida pelo Copa do Brasil 2023. (Foto: Lucas Uebel/GREMIO FBPA)

A semana do Grêmio já iniciou com treinamentos no CT Luiz Carvalho com foco total na Copa do Brasil. Após vencer o seu último jogo pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa, a equipe de Renato Portaluppi volta sua atenção para o Cruzeiro, no jogo da volta pelas oitavas de final da competição. O confronto será na próxima quarta-feira, 20h, no Mineirão. No primeiro duelo, o placar ficou em 1 a 1 na Arena do Grêmio.

O esquema de três zagueiros deve ser mantido para a partida contra o Cruzeiro. Além da repetição de esquema tático, Renato ainda ganhará mais reforços para a partida decisiva.

O comandante gremista contará com seis reforços em relação ao jogo no Paraná. Gabriel Grando, Kannemann, Carballo, Bitello, Cristaldo e Suárez que não foram utilizados no confronto e retornam ao time.

Surpresa na vitória contra o Athletico-PR, o jovem lateral Cuiabano pode ser novamente escalado como titular. O jogador foi um dos melhores em campo e marcou o primeiro gol do clube gaúcho na partida.

Até o momento, a única possibilidade de dúvida na escalação é o lateral-direito Fábio. O jogador voltou a sentir o tornozelo direito e deve dar o lugar para João Pedro, que se recuperou de uma lesão na coxa esquerda.

O provável time do Grêmio deve ter Gabriel Grando; Bruno Alves, Bruno Uvini, Kannemann; Fábio (João Pedro), Villasanti, Carballo, Bitello, Cristaldo e Reinaldo; Suárez.

