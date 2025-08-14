Quinta-feira, 14 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Grêmio Grêmio acerta novo empréstimo de Felipe Carballo para o Portland Timbers, dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2025

Felipe Carballo será emprestado pela segunda vez em sua carreira

Foto: Guilherme Testa/Grêmio
Felipe Carballo será emprestado pela segunda vez em sua carreira. (Foto: Guilherme Testa/Grêmio)

O Grêmio oficializou nesta quarta-feira (14) o empréstimo oneroso do meio-campista Felipe Carballo ao Portland Timbers, clube da Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos. O vínculo é válido até 31 de dezembro de 2025 e inclui uma cláusula de opção de compra ao término do contrato.

Esta será a segunda passagem de Carballo pelo futebol norte-americano. Em 2024, o uruguaio já havia atuado pelo New York Red Bulls, também por empréstimo, em sua primeira experiência na MLS.

Contratado pelo Grêmio no início de 2023, após se destacar pelo Nacional-URU como um dos principais volantes do futebol uruguaio, Carballo chegou ao Tricolor com boas credenciais. Com forte poder de marcação e qualidade na saída de bola, teve um início promissor e foi peça importante na campanha do primeiro semestre.

No entanto, uma sequência de lesões e oscilações no desempenho fizeram o jogador perder espaço no elenco comandado por Renato Portaluppi. Em busca de mais minutos em campo, foi cedido ao New York Red Bulls em 2024.

Após retornar ao Grêmio e seguir sem oportunidades na equipe principal, Carballo parte agora para um novo desafio nos Estados Unidos, desta vez vestindo a camisa do Portland Timbers. A expectativa é de que o meio-campista reencontre seu melhor futebol e tenha sequência na liga norte-americana.

Para o Grêmio, a negociação representa uma alternativa para aliviar a folha salarial e, eventualmente, concretizar uma venda ao fim do empréstimo, caso o clube norte-americano exerça a opção de compra.

Aos 27 anos, Felipe Carballo busca consolidar sua carreira fora do Brasil, mirando estabilidade e boas atuações na Major League Soccer.

