Quinta-feira, 14 de agosto de 2025

Política Lula diz que não vai ficar chorando pelos Estados Unidos e vai procurar outros países

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2025

Segundo o presidente, o Brasil pode tentar vender os produtos "para a China, para a Índia, para a Rússia, para qualquer lugar"

Foto: Reprodução/Canal gov
Segundo o presidente, o Brasil pode tentar vender os produtos "para a China, para a Índia, para a Rússia, para qualquer lugar"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quinta-feira (14), que não vai ficar chorando se os Estados Unidos não quiserem comprar produtos brasileiros. Segundo o mandatário, o Brasil pode procurar outros compradores como China, Índia e Rússia.

“Se os EUA não quiserem comprar, não tem importância, não vou ficar chorando, não vou ficar rastejando, eu vou procurar outros países para vender o que nós vendemos para ele e vamos seguir em frente”, acrescentou.

Declaração ocorreu durante a cerimônia de inauguração da fábrica de hemoderivados da Hemobrás (Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia), em Goiana (PE).

Brasil x Trump

O governo de Donald Trump afirmou que a situação dos direitos humanos no Brasil se deteriorou e acusou o Judiciário de adotar medidas que minam a liberdade de expressão.

Um relatório publicado pelo Departamento de Estado americano na terça-feira (12), que avalia a situação dos direitos humanos no mundo, cita nominalmente o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

O documento afirma que o debate democrático foi prejudicado pela restrição de acesso a conteúdos online e que a fala de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro foi reprimida de forma desproporcional.

“Registros judiciais revelam que o ministro Alexandre de Moraes ordenou pessoalmente a suspensão de mais de 100 perfis de usuários na plataforma de mídia social X [antigo Twitter], reprimindo de forma desproporcional a fala de defensores do ex-presidente Jair Bolsonaro, em vez de adotar medidas mais restritas para penalizar conteúdos que incitassem ação ilegal iminente ou assédio”, alega o relatório.

O governo Donald Trump tem criticado o julgamento contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por suposta tentativa de golpe de Estado após a derrota nas eleições de 2022. Trump chamou o caso de “caça às bruxas” e disse que é um dos motivos para impor uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros.

https://www.osul.com.br/lula-diz-que-nao-vai-ficar-chorando-pelos-estados-unidos-e-vai-procurar-outros-paises/ Lula diz que não vai ficar chorando pelos Estados Unidos e vai procurar outros países 2025-08-14
