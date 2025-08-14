Quinta-feira, 14 de agosto de 2025

Rio Grande do Sul Motorista de aplicativo é preso após desviar rota e sequestrar adolescente no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2025

Conforme a Polícia Civil, o homem de 47 anos não tinha antecedentes criminais

Foto: Polícia Civil/Divulgação
Conforme a Polícia Civil, o homem de 47 anos não tinha antecedentes criminais

Um motorista de aplicativo foi preso, na última quarta-feira (13), em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, após desviar a rota para uma rua deserta e sequestrar uma adolescente de 15 anos. Conforme a Polícia Civil, o homem de 47 anos não tinha antecedentes criminais.

De acordo com o delegado Ayrton Figueiredo, a adolescente solicitou a corrida e embarcou no carro, mas o homem seguiu por um caminho alternativo. Depois, em uma rua sem movimento, ele teria desligado o veículo e trancado as portas.

A passageira forçou a abertura de uma das portas e conseguiu fugir para pedir ajuda. O homem permaneceu em silêncio durante o interrogatório, na delegacia, e foi reconhecido pela adolescente. Ele foi encaminhado ao sistema prisional. O nome da plataforma de corrida para a qual ele trabalhava não foi divulgado.

