Rio Grande do Sul Motorista de aplicativo é preso após desviar rota e sequestrar adolescente no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2025

Conforme a Polícia Civil, o homem de 47 anos não tinha antecedentes criminais Foto: Polícia Civil/Divulgação Conforme a Polícia Civil, o homem de 47 anos não tinha antecedentes criminais Foto: Polícia Civil/Divulgação

Um motorista de aplicativo foi preso, na última quarta-feira (13), em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, após desviar a rota para uma rua deserta e sequestrar uma adolescente de 15 anos. Conforme a Polícia Civil, o homem de 47 anos não tinha antecedentes criminais.

De acordo com o delegado Ayrton Figueiredo, a adolescente solicitou a corrida e embarcou no carro, mas o homem seguiu por um caminho alternativo. Depois, em uma rua sem movimento, ele teria desligado o veículo e trancado as portas.

A passageira forçou a abertura de uma das portas e conseguiu fugir para pedir ajuda. O homem permaneceu em silêncio durante o interrogatório, na delegacia, e foi reconhecido pela adolescente. Ele foi encaminhado ao sistema prisional. O nome da plataforma de corrida para a qual ele trabalhava não foi divulgado.

2025-08-14