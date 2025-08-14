Grêmio Grêmio intensifica treinos visando recuperação no Brasileirão

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Jogadores do Grêmio realizaram corridas de tração com trenó e pesos para aprimorar força e explosão antes do duelo contra o Atlético-MG Foto: Lucas Uebel/Grêmio Jogadores do Grêmio realizaram corridas de tração com trenó e pesos para aprimorar força e explosão antes do duelo contra o Atlético-MG. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em busca de reabilitação no Campeonato Brasileiro, o Grêmio realizou na manhã desta quinta-feira (14) um treino intenso no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. A preparação é voltada para o confronto contra o Atlético-MG, marcado para o próximo domingo (17), às 16 horas, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

No campo 1 do centro de treinamento, os goleiros iniciaram os trabalhos com exercícios específicos da posição, focando em tempo de reação, saídas do gol e outras ações técnicas fundamentais para o desempenho defensivo.

Enquanto isso, os jogadores de linha participaram de um aquecimento comandado pela equipe de preparação física. Em seguida, foram divididos em dois grupos para atividades de 1 x 1 e corridas de tração com trenó e pesos, com foco no desenvolvimento de força e potência muscular.

Na parte final do treino, o técnico Mano Menezes liderou uma atividade técnico-tática em campo reduzido. O comandante gremista orientou os atletas em movimentações específicas, buscando ajustes estratégicos para o duelo contra o Galo.

O elenco tricolor retorna aos gramados nesta sexta-feira (15), às 10 horas, para a penúltima atividade antes da viagem para Minas Gerais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-intensifica-treinos-visando-recuperacao-no-brasileirao/

Grêmio intensifica treinos visando recuperação no Brasileirão

2025-08-14