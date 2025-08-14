Quinta-feira, 14 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2025
O Flamengo lidera o ranking de públicos da Libertadores, aparecendo nas quatro primeiras posiçõesFoto: Gilvan de Souza/Flamengo
A vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Internacional, na quarta-feira (13), no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, foi histórica — não apenas pelo resultado, mas também pelo que aconteceu nas arquibancadas. O Maracanã recebeu impressionantes 63.567 pagantes (68.483 torcedores presentes), estabelecendo o maior público de um time brasileiro como mandante nesta edição da competição continental.
Além do recorde de público, a partida também se destacou pela renda bruta arrecadada: R$ 5.176.821,50. Esse valor reforça a força da torcida rubro-negra e o potencial comercial do clube em jogos decisivos.
Antes desse confronto, o maior público também havia sido registrado em um jogo do Flamengo: na vitória por 1 a 0 contra o Deportivo Táchira, também no Maracanã, com 61.484 pagantes. Na realidade, o clube carioca domina o ranking dos maiores públicos como mandante nesta Libertadores — os quatro primeiros lugares são todos do Rubro-Negro.
Top-10 Maiores Públicos da Libertadores 2025 (Times Brasileiros como mandantes)
O clássico contra o Internacional também ficou marcado como o segundo maior público geral da temporada 2025, ficando atrás apenas da final do Campeonato Carioca, o FlaxFlu, que levou 64.351 pagantes (69.393 presentes) ao Maracanã.
Com a vantagem no confronto e um retrospecto empolgante nas arquibancadas, o Flamengo segue firme na busca pelo tão sonhado tetracampeonato continental, impulsionado por uma torcida que segue fazendo história fora das quatro linhas.