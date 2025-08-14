Sábado, 16 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2025
Goleiro uruguaio foi herói da classificação colorada sobre o River Plate nas oitavas de finalFoto: Reprodução
O Internacional precisa reverter o 1 a 0conquistado pelo Flamengo na quarta-feira (13), pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores, se quiser avançar de fase. Para isso, se espelha na virada protagonizada na sua última participação pela competição continental, justamente nesta fase, contra o River Plate.
“Sabemos que, como em 2023, a gente lá em casa se faz forte. A Libertadores é um jogo especial para nós e para o torcedor também. Acho que vai ser um um jogo grande [a volta contra o Flamengo]”, projetou, na zona mista no Estádio Maracanã, após o duelo pela Libertadores 2025.
Em 2023, Rochet salvou o Inter de sair de Buenos Aires com uma diferença grande no marcador. O goleiro uruguaio fez defesas importantes que garantiram “apenas” o 2 a 1 para os argentinos. Na volta, o Colorado devolveu o mesmo placar e levou a decisão para os pênaltis. Nas disputas, Rochet fez o gol da classificação às quartas — fechando as cobranças em 9 a 8.
Viradas do Inter no mata-mata da Libertadores
Na história da Copa Libertadores, o Internacional protagonizou quatro viradas em mata-matas. Além da última contra o River Plate, passou pelo Independiente Santa Fe-COL nas quartas da edição de 2015. Na ocasião, foi derrotado por 1 a 0 na ida, mas fez 2 a 0 na volta.
Antes, conseguiu duas viradas que entraram para a história do clube de uma maneira ainda mais mística, pois foi campeão da América posteriormente.
Nas quartas de 2006, saiu perdendo por 2 a 1 para a LDU, mas aplicou 2 a 0 no Beira-Rio. Nas oitavas de 2010, perdeu a ida para o Banfield-ARG por 3 a 1, e ganhou por 2 a 0 na volta, avançando pelo critério de desempate de gol fora de casa.
Contra o Flamengo em 2025, o Inter tenta sua quinta “remontada” para seguir sonhando com o tricampeonato da Libertadores. A partida de volta das oitavas está marcada para a próxima quarta-feira (20), às 21h30min (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.