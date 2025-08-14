Sábado, 16 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Inter Rochet se espelha em virada do Inter na Libertadores de 2023 para superar o Flamengo

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Goleiro uruguaio foi herói da classificação colorada sobre o River Plate nas oitavas de final

Foto: Reprodução

O Internacional precisa reverter o 1 a 0conquistado pelo Flamengo na quarta-feira (13), pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores, se quiser avançar de fase. Para isso, se espelha na virada protagonizada na sua última participação pela competição continental, justamente nesta fase, contra o River Plate.

“Sabemos que, como em 2023, a gente lá em casa se faz forte. A Libertadores é um jogo especial para nós e para o torcedor também. Acho que vai ser um um jogo grande [a volta contra o Flamengo]”, projetou, na zona mista no Estádio Maracanã, após o duelo pela Libertadores 2025.

Em 2023, Rochet salvou o Inter de sair de Buenos Aires com uma diferença grande no marcador. O goleiro uruguaio fez defesas importantes que garantiram “apenas” o 2 a 1 para os argentinos. Na volta, o Colorado devolveu o mesmo placar e levou a decisão para os pênaltis. Nas disputas, Rochet fez o gol da classificação às quartas — fechando as cobranças em 9 a 8.

Viradas do Inter no mata-mata da Libertadores

Na história da Copa Libertadores, o Internacional protagonizou quatro viradas em mata-matas. Além da última contra o River Plate, passou pelo Independiente Santa Fe-COL nas quartas da edição de 2015. Na ocasião, foi derrotado por 1 a 0 na ida, mas fez 2 a 0 na volta.

Antes, conseguiu duas viradas que entraram para a história do clube de uma maneira ainda mais mística, pois foi campeão da América posteriormente.

Nas quartas de 2006, saiu perdendo por 2 a 1 para a LDU, mas aplicou 2 a 0 no Beira-Rio. Nas oitavas de 2010, perdeu a ida para o Banfield-ARG por 3 a 1, e ganhou por 2 a 0 na volta, avançando pelo critério de desempate de gol fora de casa.

Contra o Flamengo em 2025, o Inter tenta sua quinta “remontada” para seguir sonhando com o tricampeonato da Libertadores. A partida de volta das oitavas está marcada para a próxima quarta-feira (20), às 21h30min (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Inter

Flamengo lidera ranking de públicos da Libertadores com recorde no Maracanã
Ministro Alexandre Padilha chama o presidente dos Estados Unidos de inimigo da saúde e afirma que a sanção é absurda
https://www.osul.com.br/rochet-se-espelha-em-virada-do-inter-na-libertadores-de-2023-para-superar-flamengo/ Rochet se espelha em virada do Inter na Libertadores de 2023 para superar o Flamengo 2025-08-14
Deixe seu comentário

Últimas

Porto Alegre Mercado Público de Porto Alegre recebe investimento de R$ 2 milhões após a enchente
Brasil Fraude no INSS: Mais de 600 mil aposentados e pensionistas ainda não aderiram a acordo
Brasil Novo “veranico” deve elevar as temperaturas no Brasil
Rio Grande do Sul Primeiro Centro de Referência para a Juventude – Reconstrução é inaugurado em Santa Maria
Expointer Grande Final do Concurso Rainha da Expointer 2025 acontece neste domingo em Esteio
Política Pesquisa Datafolha: 35% dos eleitores acham que a culpa do tarifaço é de Lula e 39% acreditam que a responsabilidade é da família Bolsonaro
Esporte Brasil conquista o bicampeonato no Pan Júnior de vôlei feminino sub-23
Grêmio Grêmio Sub-15 vence por 1 a 0 o Juventude e garante vaga na final do Gauchão
Inter Inter x Flamengo: rivalidade histórica e emoção garantida no Brasileirão
Grêmio Grêmio tem embarque tenso em Porto Alegre com forte protesto de torcedores e segurança agredido
Pode te interessar

Inter Inter x Flamengo: rivalidade histórica e emoção garantida no Brasileirão

Inter Inter prioriza Libertadores e pode poupar titulares contra o Flamengo no Brasileirão

Inter Equipe do Inter ajusta os últimos detalhes para o início do returno do Brasileirão

Inter EPTC define esquema especial de trânsito e transporte para Inter x Flamengo pelo Brasileirão