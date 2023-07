Grêmio Grêmio acerta o retorno do meia Luan

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Após receber relatórios sobre as condições físicas do ex-camisa 7, o Grêmio decidiu ir adiante na negociação Foto: Reprodução/Twitter Após receber relatórios sobre as condições físicas do ex-camisa 7 e decidiu ir adiante na negociação. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após uma negociação complicada, o Rei da América está de volta ao Grêmio. Luan encaminhou sua rescisão com o Corinthians e chegou ao acordo com o clube gaúcho. A tendência é que o jogador faça um contrato até o fim da temporada. O valor de salário deve ficar em torno de R$ 50 mil reais.

O ex-camisa 7 é aguardado em Porto Alegre entre esta segunda-feira (24) e terça-feira (25). Faltam apenas as oficializações do rompimento com o Timão, que deve acontecer nesta segunda-feira. Após isso, será feito o anúncio pelo clube gaúcho. A rescisão com o Corinthians será sem custos para ambos.

Ainda neste domingo (23), Luan definiu o fim da sua relação com o clube paulista. A negociação chegou a travar e voltou a caminhar nos últimos dias. O Grêmio recebeu relatórios sobre as condições físicas do ex-camisa 7 e após isso decidiu ir adiante com a negociação.

Luan foi comprado pelo Corinthians por R$ 29 milhões no final da temporada de 2019 e disse que a oportunidade de atuar pelo Timão o permitia realizar um sonho de infância. Em quatro temporadas, esteve em campo em 78 jogos, com apenas nove gols.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-acerta-retorno-do-meia-luan/

Grêmio acerta o retorno do meia Luan

2023-07-24