Por Redação O Sul | 5 de julho de 2023

Adiamento da partida com o Corinthians abre possibilidade de astro uruguaio consultar com médico na Catalunha Foto: Lucas Uebel/Grêmio Adiamento da partida com o Corinthians abre possibilidade de astro uruguaio consultar com médico na Catalunha (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Luis Suárez foi desfalque no empate entre Grêmio e Bahia pela Copa do Brasil.O placar da partida foi 1 a 1. As dores no joelho tirou o camisa 9 do duelo. Apesar da viagem confirmada para Barcelona, o centroavante ainda não tem data definida. Existe a possibilidade do jogador ir para Barcelona na próxima semana, após o jogo de volta contra o Bahia quando o time terá uma folga no calendário.

Na última semana, o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, confirmou a viagem, mas não disse quando aconteceria. No sábado (15), o Grêmio encararia o Corinthians pelo Brasileirão, mas a partida foi adiada.

O time paulista disputará a fase eliminatória da Copa Sul-Americana e, por conta disso, o duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o América-MG será no dia 15. Com isso, abre-se um espaço para a viagem de Suárez a Barcelona.

O vice-presidente do clube confirmou que não existe definição de data, mas que é uma possibilidade com o cancelamento da partida contra os paulistas.

