Inter Inter enfrenta o River Plate nas oitavas de final da Libertadores da América

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Jogos serão disputados nas semanas de 2 e 9 de agosto Foto: Reprodução Jogos serão disputados nas semanas de 2 e 9 de agosto (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter descobriu o seu adversário na Libertadores da América. Nas oitavas de final, River Plate será o adversário do clube gaúcho. A primeira partida acontece em Buenos Aires e o segundo confronto em Porto Alegre. A definição dos duelos aconteceu nesta quarta-feira (05), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

Na fase de grupos, o Colorado se classificou em primeiro do seu grupo com 12 pontos. Com o clube gaúcho, o Nacional também se classificou no grupo B da competição.

Já o River Plate, adversário colorado, se classificou em segundo do seu grupo com 10 pontos. A novidade da temporada de 2023 do River é a troca de técnico. Marcelo Gallardo não é mais o treinador e quem assumiu em seu lugar é Martín Demichelis.

Veja os confrontos

Racing x Atlético Nacional

Athletico-PR x Bolívar

Olimpia x Flamengo

Palmeiras x Atlético-MG

Independiente del Valle x Deportivo Pereira

Fluminense x Argentinos Juniors

Inter x River Plate

Boca Juniors x Nacional

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-enfrenta-o-river-plate-nas-oitavas-da-libertadores-da-america/

Inter enfrenta o River Plate nas oitavas de final da Libertadores da América

2023-07-05