Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2023

Os jogadores contratados já estão à disposição de Renato Portaluppi para os treinamentos com bola Foto: Lucas Uebel/Grêmio Os jogadores contratados já estão à disposição de Renato para os treinamentos com bola. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

A abertura da janela de transferências do Brasil está aberta. Com isso, o Grêmio está trabalhando forte para que os seus novos reforços sejam regularizados para já estrearem na próxima terça-feira (17), na Recopa Gaúcha, contra o São José, na Arena, em Porto Alegre.

Além do camisa 9 Suárez, Fábio, Bruno Uvini, Reinaldo, Pepê, Carballo, Cristaldo, Everton Galdino e Gustavinho são outros jogadores que precisam estar registrados e constar no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) até um dia antes do jogo.

O departamento de futebol do Grêmio está trabalhando com muita confiança, mas sabe que tem apenas quatro dias úteis para concluir os trâmites e fazer a estreia dos jogadores.

Os atletas contratados já estão trabalhando com bola nos treinamentos comandados pelo técnico Renato Portaluppi. Inclusive, a expectativa é que todos esses citados atuem no jogo-treino desta quinta-feira (12) contra o Novo Hamburgo, no CT Presidente Luiz Carvalho.

Outro reforço deve ser anunciado nos próximos dias. O lateral-direito João Pedro, de 26 anos, está sendo aguardado para exames médicos e assinatura de contrato. O jogador vem do Porto e tem passagens pelo futebol brasileiro no Bahia, Corinthians e Palmeiras.

