Grêmio anuncia a contratação do goleiro Jorge

Por Redação O Sul | 22 de março de 2025

Atleta assinou por dois anos Foto: Divulgação Atleta assinou por dois anos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Grêmio anunciou, na manhã deste sábado (22), a contratação do goleiro Jorge de forma definitiva por duas temporadas. O arqueiro de 23 anos pertencia ao Gaúcho de Passo Fundo e atuou por empréstimo no último Gauchão pelo Pelotas. “O novo integrante do elenco de goleiros chega após avaliação do setor de desenvolvimento e análise de mercado do Departamento de Futebol do Clube, apresentando considerações promissoras no que diz respeito ao desempenho e idade”, informou o Tricolor.

Jorge também teve passagem por equipes como Santa Cruz, Avenida, São Borja e Glória. Além destes clubes do Rio Grande do Sul, o goleiro ampliou sua experiência em Minas Gerais, defendendo o América de Teófilo Otoni. Na Bahia, o atleta jogou pelo Itabuna.

A contratação junto ao Gaúcho de Passo Fundo será por dois anos com a opção de manutenção do vínculo por mais uma temporada a critério do Grêmio.

Ficha técnica

Nome: Jorge Meurer Bartholdy

Nascimento: 03/04/2001

Naturalidade: Santa Cruz do Sul

Clubes: Avenida, Santa Cruz, São Borja, Glória, América Teófilo Otoni-MG, Itabuna-BA, Gaúcho e Pelotas.

