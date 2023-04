Grêmio Grêmio anuncia a contratação do meia Nathan, ex-Athletico Mineiro

Atleta assinou contrato por três temporadas Foto: Divulgação/Grêmio Atleta assinou contrato por três temporadas (Foto: Divulgação/Grêmio) Foto: Divulgação/Grêmio

O Grêmio anunciou mais um reforço para a temporada de 2023. O meio-campista Nathan chega para ser uma opção no meio campo para a disputa da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Na transferência, o atleta assinou contrato por três temporadas.

Nathan foi lançado pelo Athletico-PR em 2014. Ainda na juventude, chegou a defender as Seleções Brasileiras de Base quando disputou o Campeonato Sul-Americano Sub-20, em 2015.

Na metade do mesmo ano foi negociado ao Chelsea, da Inglaterra, sendo repassado por empréstimo ao futebol holandês. Pelo Vitesse teve boa passagem por dois anos tendo conquistado a Copa da Holanda.

Em 2017 e 2018 atuou no futebol francês e português antes de retornar ao Brasil para atuar no Atlético-MG. Ao término do empréstimo em Minas Gerais, o atleta teve seu vínculo adquirido em definitivo, em 2020.

Pelo Galo atuou em mais de 100 jogos e conquistou dois títulos mineiros, um Brasileirão e uma Copa do Brasil. Em 2022 atuou por empréstimo no Fluminense voltando ao Atlético-MG este ano antes de se acertar com o Grêmio.

Ficha Técnica

Nome completo: Nathan Allan de Souza.

Nascimento: 13/03/1996 (27 anos).

Local: Blumenau/SC.

Clubes: Athletico-PR, Chelsea-ING, Vitesse-HOL, Amiens-FRA, Beleneses-POR, Atlético-MG, Fluminense e Atlético-MG.

Títulos: Copa da Holanda (2016), Campeonato Mineiro (2020 e 2021), Campeonato Brasileiro (2021), Copa do Brasil (2021), Campeonato Carioca (2022).

