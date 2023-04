Porto Alegre Porto Alegre tem a segunda cesta básica mais cara do País em março

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2023

Custo do conjunto de alimentos básicos chegou a R$ 746,12 Foto: Agência Brasil Custo do conjunto de alimentos básicos chegou a R$ 746,12. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

A cesta básica de Porto Alegre apresentou alta de 0,65% em março deste ano e passou a custar R$ 746,12, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (10) pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). Assim, o conjunto de alimentos básicos na Capital gaúcha é o segundo mais caro do País, perdendo apenas para São Paulo, com custo de R$ 782,23.

Segundo o boletim, dos 13 produtos pesquisados, seis registraram alta, entre eles tomate, banana e leite. Outros seis, incluindo batata, açúcar e café, tiveram queda. O arroz foi o único item que ficou estável.

O preço do óleo de soja diminuiu em todas as capitais entre fevereiro e março. De acordo com o Dieese, a baixa demanda externa do grão e o avanço da colheita no Brasil foram os fatores que pressionaram o preço para baixo.

Produtos que tiveram alta em Porto Alegre:

• Tomate: 15,76%

• Banana: 3,61%

• Leite: 1,96%

• Feijão: 1,83%

• Farinha de trigo: 0,82%

• Pão: 0,82%

Produtos que registraram queda em Porto Alegre:

• Batata: – 20,87%

• Açúcar: – 3,49%

• Café: – 2,71%

• Óleo de soja: – 2,31%

• Manteiga: – 0,92%

• Carne: – 0,02%

Segundo o Dieese, a jornada necessária para comprar a cesta básica em Porto Alegre é de 126 horas e 4 minutos. O salário mínimo necessário deveria ser de R$ 6.571,52 ou 5,05 vezes o mínimo de R$ 1.302,00.

