Grêmio Grêmio anuncia férias coletivas e acordo para a redução de salário dos jogadores

Por Redação O Sul | 28 de março de 2020

Jogadores do Grêmio terão redução de salários durante a parada. (Foto: Lucas Uebel/ Grêmio FBPA)

Considerando o cenário de pandemia relacionada à COVID-19, as recomendações das autoridades governamentais e sanitárias e a suspensão temporária de competições, o Grêmio anunciou que concederá férias aos atletas, comissão técnica e demais profissionais vinculados ao Departamento de Futebol Profissional e de Transição do Clube, entre 1º e 20 de abril com reapresentação prevista para o dia 21/04.

O Grêmio também informou que após diálogo, os Atletas Profissionais do Clube, sensíveis ao momento de incerteza da economia e visando assegurar condições de preservação e integridade dos contratos de trabalho do quadro funcional da insituição, durante este período de calamidade pública, aceitaram a proposta de readequação financeira realizada pela direção. Isso contribuirá substancialmente para minimizar os impactos econômicos que serão suportados pelo Grêmio nos próximos meses. Em face das férias que serão concedidas ao Departamento de Futebol Profissional, as atividades dos demais setores do Clube durante aquele período serão adequadas a esta realidade.

Julgamento

Na próxima segunda-feira (30), Grêmio e Inter estarão em pauta na Comissão Disciplinar por conta das expulsões no clássico histórico pela Copa Libertadores. Oito jogadores foram expulsos na partida, que terminou em 0 a 0 e que entrou para a história da competição como o segundo jogo com mais expulsões na história do torneio. Luciano, Pepê, Paulo Miranda e Caio Henrique, pelo lado tricolor, e Victor Cuesta, Moisés, Praxedes e Edenilson, pelo lado colorado, receberam cartões vermelhos no dia 12 de março.

