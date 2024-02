Grêmio Meia Jhonata Robert precisará passar por nova cirurgia no joelho

O jogador sofreu uma lesão durante o empate em 1 a 1 contra o São Luiz no último sábado. Foto: Lucas Uebel/Grêmio O jogador sofreu uma lesão durante o empate em 1 a 1 contra o São Luiz no último sábado. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio anunciou oficialmente uma nova lesão no meia Jhonata Robert na tarde desta segunda-feira (12).

O jogador, que já havia enfrentado problemas físicos anteriormente, sofreu uma lesão na “alça de balde” do menisco medial do joelho esquerdo durante o empate em 1 a 1 contra o São Luiz no último sábado (10).

De acordo com a nota divulgada pelo clube, uma avaliação inicial indicou a necessidade de um procedimento cirúrgico, que será realizado nesta terça-feira (13), sob a supervisão do médico do Grêmio, Dr. Jardel Tessari, com a condução do Dr. Geraldo Schuck.

Sem a presença do atleta, o Grêmio retomou suas atividades nesta segunda. O treinamento, marcado por uma longa reunião no gramado do CT Luiz Carvalho, contou com a participação de jovens do elenco.

