Grêmio Grêmio anuncia Mateus Famer como novo treinador de goleiros

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Profissional já trabalhou no Tricolor por 12 anos Foto: Divulgação/Grêmio Profissional já trabalhou no Tricolor por 12 anos. (Foto: Divulgação/Grêmio) Foto: Divulgação/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Neste sábado (04), o Grêmio anunciou Mateus Famer como o novo treinador de goleiros da equipe principal. O profissional passou as duas últimas temporadas no Vasco e já trabalhou nas categorias de base do Tricolor, onde trabalhou por 12 anos, até a categoria sub-20.

No clube carioca, Mateus trabalhou diretamente com o goleiro Léo Jardim, atleta formado pelo Grêmio, e destaque do time, sendo convocado para a Seleção Brasileira na última temporada.

Confira nota oficial

O Grêmio anuncia o nome de Mateus Famer como o novo treinador de goleiros do elenco principal. O profissional esteve nas duas últimas temporadas no Vasco da Gama e tem trajetória nas categorias de base do Tricolor, onde trabalhou por 12 anos, até a categoria Sub-20.

No clube carioca trabalhou diretamente com o goleiro Léo Jardim, formado pelo Grêmio, e destaque individual do time, sendo convocado para a Seleção Brasileira Principal na temporada passada.

Famer tem formação na PUCRS em Educação Física, com especialização em Fisiologia de Alta Performance pela INADES. Iniciou sua carreira na Escola de Futebol do Grêmio em 2008, passando por todas as categorias até sair em 2020, quando estava à serviço da equipe Sub-20. Entre as conquistas está a Copa Santiago Juvenil em 2019 e o vice da Copa São Paulo em 2020.

Durante esse período, foi convocado em algumas oportunidades para a Seleção Brasileira Sub-17, sendo campeão Sul-Americano e da Copa do Mundo FIFA pela categoria em 2019, repetindo o feito no Sul-Americano em 2023.

Após deixar o Tricolor, na metade de 2020, Famer assumiu a função de treinador e coordenador de metodologia no treinamento dos goleiros na base do Guangzhou Evergrande, na China.

Em 2022 voltou a trabalhar no Brasil, desta vez no elenco Sub-20 do Cruzeiro, tendo sido alçado como auxiliar nos trabalhos no elenco principal da equipe mineira durante a temporada que culminou com a conquista da Série B.

O profissional já está integrado à comissão técnica para o planejamento específico da pré-temporada.

Ficha Técnica

Nome: Mateus Famer

Nascimento: 14/12/1986 (38 anos)

Naturalidade: Capivari do Sul/RS

Clubes: Base do Grêmio (2008 – 2020), Base do Guangzhou Evergrande/CHN (2020-2021), Cruzeiro (2022) e Vasco da Gama (2023-2024).

Convocações para a Seleção Brasileira Sub-17 (2018-2023).

Títulos: Campeão da Copa Santiago de Futebol Juvenil (2019), Campeão Brasileiro Série B (2022).

Torneio Nike Friendlies Sub-17 (2018), Sul-Americano Sub-17 (2019 e 2023), Copa do Mundo FIFA Sub-17 (2019), Torneio de Montaigu Sub-17 (2022).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-anuncia-mateus-famer-como-novo-treinador-de-goleiros/

Grêmio anuncia Mateus Famer como novo treinador de goleiros

2025-01-04