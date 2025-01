Brasil Helicóptero cai com cinco pessoas a bordo em Santa Catarina

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2025

Queda aconteceu no momento em que a aeronave tentava levantar voo, a cerca de 4 metros de altura Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação Corpo de Bombeiros/Divulgação Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Um helicóptero caiu em Penha, no Norte de Santa Catarina, na tarde deste sábado (04). Cinco pessoas estavam na aeronave e foram resgatadas com vida. Duas se feriram.

O helicóptero caiu às margens da SC-414, por volta das 14h30. Segundo informações iniciais, a queda aconteceu no momento em que a aeronave tentava levantar voo, a cerca de 4 metros de altura.

Entre os resgatados, três foram encontrados estáveis e sem ferimentos. O piloto foi atendido com pequenas escoriações no punho. Outra vítima, com cerca de 80 anos, estava com suspeita de traumatismo craniano e foi encaminhada a um hospital da região.

Ainda segundo os bombeiros, o helicóptero é particular e tinha como finalidade de passeio. Até as 15h15min, os socorristas permaneciam no local para gerenciar riscos por conta do vazamento de combustível da aeronave na região.

Nas fotos divulgadas pelos bombeiros é possível ver a aeronave bastante destruída por conta do impacto da queda.

2025-01-04