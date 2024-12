Grêmio Grêmio anuncia mudanças no Departamento de Futebol

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2024

Alexandre Rossato é o novo vice de futebol e Cesar Augusto Peixoto assume como diretor de futebol Foto: Morgana Schuh/Grêmio Alexandre Rossato é o novo vice de futebol e Cesar Augusto Peixoto assume como diretor de futebol. (Foto: Morgana Schuh/Grêmio) Foto: Morgana Schuh/Grêmio

Nesta quarta-feira (11), o Grêmio anunciou que, Alexandre Rossato, atual chefe de gabinete, assume como novo vice-presidente de futebol do clube. O conselheiro Cesar Augusto Peixoto assume a posição de diretor de futebol.

De acordo com o clube, as mudanças acontecem com o objetivo de reforçar a estrutura do Departamento de Futebol para 2025.

Nessas novas funções, os profissionais atuarão diretamente com o Executivo de Futebol Luis Vagner Vivian, e com o presidente Alberto Guerra, nas decisões da equipe profissional, assim como a escolha do novo técnico.

Confira nota oficial

“O Grêmio informa mudanças no Departamento de Futebol. A partir de hoje, Alexandre Rossato, atual chefe de gabinete, assume como novo vice-presidente de futebol do Clube. O conselheiro Cesar Augusto Peixoto assume a posição de diretor de futebol.

As mudanças têm o objetivo de reforçar a estrutura do Departamento de Futebol para a temporada 2025.

Nas funções de Vice-presidente e Diretor, Alexandre e Cesar participarão, em conjunto com o Executivo de Futebol Luis Vagner Vivian, e com o Presidente Alberto Guerra, dos próximos passos do futebol profissional do Grêmio, incluindo as decisões sobre atletas e a contratação do novo técnico.

Além disso, a partir de agora, se integram ao projeto do Futebol do Grêmio, participando de todas as demais atividades que envolvem a pasta.

Em breve, informaremos sobre a apresentação oficial dos novos integrantes, em coletiva à imprensa.”

