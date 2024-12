Brasil Muro desaba e cratera se abre em canteiro de obra do metrô em São Paulo

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Concessionária Linha Uni, responsável pela obra, informou que não há feridos e que não há risco para a população Foto: Reprodução de TV Foto: Reprodução de TV

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um muro desabou e um buraco se abriu no canteiro de obras da futura estação Bela Vista, da Linha 6-Laranja do Metrô de São Paulo, na tarde desta quinta-feira (12). Um vídeo mostra o momento em que a estrutura de um imóvel localizado ao lado do canteiro de obras desaba e cai dentro da cratera.

A Concessionária Linha Uni, responsável pela obra, informou que, durante a passagem da uma tuneladora no local, houve um solapamento parcial do solo. A empresa informou que não há feridos, que não há risco para a população e que, por medida de segurança, a área ao redor do poço foi isolada.

“A equipe técnica está no local. A Linha Uni reforça que mantém comunicação contínua com a comunidade e está atuando para minimizar qualquer impacto a moradores e comerciantes da região”, disse a empresa em nota.

Segundo o Corpo de Bombeiro, o acidente ocorreu por volta das 12h25min. A corporação foi acionada para atendimento da ocorrência e, até a última atualização desta reportagem, não houve registro de vítimas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/muro-desaba-e-cratera-se-abre-em-canteiro-de-obra-do-metro-em-sao-paulo/

Muro desaba e cratera se abre em canteiro de obra do metrô em São Paulo

2024-12-12