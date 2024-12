Inter Inter recebe proposta de clube russo por Wesley

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2024

Krasnodar, da Rússia, fez a proposta de mais de 9 milhões de euros Foto: Ricardo Duarte/Inter Krasnodar, da Rússia, faz proposta de mais de 9 milhões de euros. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Krasnodar, da Rússia, fez uma oferta por Wesley, do Inter. A oferta chegou aos 9,5 milhões de euros (R$ 59,5 milhões pela cotação atual). Os números são próximos da pretensão do clube e Colorado avalia a proposta.

O Inter é dono de 50% dos direitos do atacante, e receberiam R$ 29,75 milhões. O Palmeiras é dono do restante.

Essa é a segunda oferta do clube russo pelo jogador, a primeira era cerca de 1,5 milhão de euros (R$ 9,4 milhões pela cotação atual) menor que a anterior, que ficou na casa dos 8 milhões de euros (R$ 50,1 milhões pela cotação atual).

O Colorado gostaria de receber pelo menos 10 milhões de euros (R$ 62,6 milhões) por Wesley, mas como precisa negociar jogadores para fechar as contas, pode aceitar vendê-lo por menos.

No meio do ano, o Besiktas ofereceu 7 milhões de euros (R$ 43,44 milhões pela cotação da época) ao Inter pelo atacante, mas proposta não foi aceita pela direção. O jogador chegou ao Inter no início da temporada e foi o artilheiro do time, com 13 gols, 11 deles pelo Brasileirão. Seu vínculo com o Colorado vai até o final de 2026.

2024-12-12