Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2024

Atleta teve o contrato assinado junto ao clube em janeiro e participou de 28 partidas em 2024 Foto: Lucas Uebel/Grêmio Atleta teve o contrato assinado junto ao clube em janeiro e participou de 28 partidas em 2024. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Nesta terça-feira (03), o Grêmio, através de uma nota oficial, anunciou o encerramento antecipado do contrato de Du Queiroz. Segundo o clube, o acordo foi feito em consenso com o jogador, que tinha vínculo até o final de dezembro.

O contrato do atleta, que foi assinado em janeiro, era de empréstimo, com possibilidade de compra dos direitos econômicos ao fim do período. O jogador esteve presente em 28 partidas com a camisa Tricolor na temporada.

Confira nota oficial

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que, em consenso com o atleta Du Queiroz, encerrou antecipadamente o vínculo temporário do atleta com o Clube.

Assinado em janeiro, o contrato de Du Queiroz com o Grêmio tem validade até o fim do mês, com possibilidade de compra dos direitos econômicos ao fim do período. Entretanto, o Clube optou por não exercer a compra, encerrando o vínculo de empréstimo.

O Grêmio agradece a Du Queiroz pelo empenho demonstrado com a camisa tricolor e deseja êxito na sequência de sua carreira.

2024-12-03