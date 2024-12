Grêmio Grêmio informa lesão de Rodrigo Ely e o zagueiro tem retorno previsto para o início da próxima temporada

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Jogador se lesionou durante empate contra o Juventude no Campeonato Brasileiro Foto: Lucas Uebel/Grêmio Jogador se lesionou durante empate contra o Juventude no Campeonato Brasileiro. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Departamento de Saúde do Grêmio informou que o zagueiro Rodrigo Ely sofreu uma luxação da articulação metatarso falangeana do Hálux direito. O jogador saiu de campo machucado na partida contra o Juventude, na 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, após uma disputa de bola.

Os exames não identificaram fratura, porém a lesão resultou em comprometimento das estruturas articulares da região, incluindo a ruptura da placa plantar do hálux, considerada a principal estrutura lesionada. O diagnóstico só pôde ser feito após a diminuição do inchaço no local.

Rodrigo Ely segue em tratamento com a equipe de fisioterapia e preparação física do Tricolor. O atleta tem retorno previsto para o início da próxima temporada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-informa-lesao-de-rodrigo-ely-e-o-zagueiro-tem-retorno-previsto-para-o-inicio-da-proxima-temporada/

Grêmio informa lesão de Rodrigo Ely e o zagueiro tem retorno previsto para o início da próxima temporada

2024-12-03