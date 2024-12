Inter Alan Patrick, do Inter, elogia Roger Machado e revela otimismo para 2025

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











"Roger faz um excelente trabalho. O campo tem mostrado", diz o meio-campista (foto) Foto: Ricardo Duarte/Inter "Roger faz um excelente trabalho. O campo tem mostrado" diz o meio-campista. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mesmo sem conquistar títulos em 2024, o Inter ainda pode bater uma das metas estipuladas para a temporada, que é estar entre os quatro primeiros colocados no Campeonato Brasileiro. Com a chegada de Roger na metade do ano, o time viu uma crescente nos resultados positivos, o que chegou um otimismo para 2025.

No último domingo (1°), o Colorado perdeu a chance de título após derrota para o Flamengo por 3 a 2, no Maracanã, encerrando uma invencibilidade que durava 16 jogos. Alan Patrick, um dos principais nomes do time, acredita que a próxima temporada será ainda melhor.

“Roger faz um excelente trabalho. O campo tem mostrado. Lógico que o torcedor, assim como nós, fica otimista para o próximo ano. Mas precisamos ter muita humildade. Vamos nos preparar bem para realizar um excelente ano”, afirmou o meia.

O Inter estará disputando a Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil e o Gauchão em 2025 e expectativa é de brigar pela taça nas competições para acabar com a seca de títulos.

“A cada ano, temos metas e ambições. Muita humildade. O Roger prega muito no dia a dia. É o trabalho, ele devolve em campo. É desta maneira que devemos seguir. Sempre há margem para evoluir”, completou o jogador.

Ainda restam mais duas partidas para o Colorado nesta temporada. A primeira marcará o último jogo no Beira-Rio, em 2024, contra o Botafogo, às 21h30min de quarta-feira (04). Para encerrar o ano, o Inter visita o Fortaleza, no domingo (08), às 16h.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/alan-patrick-do-inter-elogia-roger-machado-e-revela-otimismo-para-2025/

Alan Patrick, do Inter, elogia Roger Machado e revela otimismo para 2025

2024-12-03