Rio Grande do Sul Jovens do Partiu Futuro Reconstrução de Porto Alegre e Canoas farão um intercâmbio para a Espanha em 2025

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2024

Programa ajuda 750 jovens em situação de vulnerabilidade Foto: Rafa Gomes Photography/Divulgação Programa ajuda 750 jovens em situação de vulnerabilidade. (Foto: Rafa Gomes Photography) Foto: Rafa Gomes Photography/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta segunda-feira (02), foi feito o anúncio de que cinco, dos 750 jovens aprendizes do programa Partiu Futuro Reconstrução dos municípios de Porto Alegre e Canoas, serão selecionados para participar de um programa de intercâmbio cultural e educacional em Barcelona e Valência, na Espanha, em 2025.

A informação foi dada por Raquel Barbosa durante evento de solenidade de boas-vindas aos estudantes, que foi realizado na sede da Fundação Ospa (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre), na Capital gaúcha.

“Esse intercâmbio é muito importante, porque será um incentivo para todos os participantes do Partiu Futuro. Eles se esforçarão ao máximo para se destacar e poderão aproveitar tudo que o programa oferece para que encontrem o seu lugar através do trabalho e garantam o seu futuro . A iniciativa é um sopro de esperança para esses estudantes atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul”, ressaltou Raquel, conselheira presidente da Demà Jovem by Renapsi.

O governador Eduardo Leite, que esteve presente no evento, destacou a contribuição do programa para a inclusão social e a criação de novas oportunidades. “Os jovens são o futuro do nosso Estado, e queremos ajudá-los a dar os primeiros passos na vida profissional para que tenham um futuro ainda mais promissor. Vamos propiciar a formação técnica necessária, a fim de que eles possam desenvolver ainda melhor suas competências e habilidades. Essa é uma grande oportunidade para a juventude gaúcha, que abre caminho para novas possibilidades e contribui, também, para a reconstrução do Estado”.

“Desenhamos um programa com foco na reconstrução do Rio Grande e na capacidade de desenvolvimento dos nossos jovens que irão atuar nas estruturas públicas. É uma iniciativa histórica de inclusão produtiva, além de uma oportunidade única para esses 1,5 mil jovens. Estamos muito felizes por termos construído um programa dessa dimensão num espaço de tempo tão curto”, enfatizou o secretário estadual de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel.

O programa Partiu Futuro Reconstrução ajuda 750 jovens estudantes e oferece formação profissional e acesso ao mundo do trabalho para jovens entre 14 e 22 anos em situação de vulnerabilidade e que foram afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

Cada jovem será introduzido no mercado de trabalho, com s benefícios garantidos pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). O estudante receberá uma bolsa-auxílio de R$ 786,95 (50% do salário mínimo regional) para uma jornada de 20 horas semanais e vale-alimentação de R$ 550. Além de acompanhamento psicológico, orientação jurídica, reforço escolar, serviço de telemedicina e seguro.

Ainda durante o evento, foram sorteados um Iphone, telefone celular Samsung, tablet e fone de ouvido. Noemia Nunes, de 14 anos, de Porto Alegre, foi premiada com o Iphone. Emocionada, contou que integrar o programa Partiu Futuro Reconstrução é um sonho. “Foi uma mudança incrível em minha vida, porque agora estou podendo auxiliar financeiramente a minha família. E ainda consigo ajudar minha mãe com vale-alimentação e vale-transporte”.

