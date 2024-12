Política Ministro do Supremo Alexandre de Moraes autoriza Bolsonaro a participar de velório e enterro de mãe de presidente do PL

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2024

Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto estão impedidos de se comunicarem desde fevereiro, por decisão do ministro Alexandre de Moraes (foto) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto estão impedidos de se comunicarem desde fevereiro, por decisão do ministro (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou nesta terça-feira (03) o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a comparecer ao funeral de Leila Caran Costa, mãe de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, em Mogi das Cruzes (SP).

Alvos da Operação Tempus Veritatis em fevereiro deste ano, Bolsonaro e Valdemar estão impedidos de se comunicarem por decisão de Moraes desde então.

“Em face da excepcionalidade do pedido e da afirmação da defesa (“comprometendo-se o peticionário a não manter quaisquer conversas sobre as investigações em curso”), nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AUTORIZO JAIR MESSIAS BOLSONARO a manter contato com o investigado VALDEMAR COSTA NETO, nos citados velório e sepultamento que acontecerão, respectivamente, na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes e no Cemitério São Salvador, no município de Mogi das Cruzes/SP, na data de hoje, 3/12/2024”, disse Moraes, na decisão.

