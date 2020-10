Esporte Grêmio anuncia quatro novos reforços para o Grupo de Transição

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Na tarde dessa terça-feira (6), o Grêmio anunciou quatro novos reforços para o Grupo de Transição gremista. O zagueiro Wesley e os atacantes Emerson, Léo Pereira e Thayllon assinaram seus contratos com o Tricolor e passam a fazer parte do elenco que disputará o Campeonato Brasileiro de Aspirantes a partir do dia 18 de outubro.

Confira as informações dos jogadores:

Nome completo: Emerson Rodrigues Brito

Posição: Atacante

Nascimento: 06/05/2002 (18 anos)

Naturalidade: Santa Cruz do Sul/RS

Clube anterior: Esportivo/RS

Nome Completo: Leonardo Augusto dos Santos Pereira

Posição: Atacante

Nascimento: 29/06/2000 (20 anos)

Naturalidade: Bauru/SP

Clube anterior: Ituano/SP

Nome Completo: Thayllon Lopes Medeiros

Posição: Atacante

Nascimento: 15/11/2001 (18 anos)

Naturalidade: Porto Alegre/RS

Clube anterior: São José/RS

Nome completo: Wesley Augusto Henn Marth

Psição: Zagueiro

Nascimento: 25/03/2000 (20 anos)

Naturalidade: Santa Cruz do Sul/RS

Clube anterior: Athletico-PR

* Por supervisão de: Marjana Vargas

