Esporte ”No momento não interfere nosso futebol”, destaca lateral colorado sobre questões políticas do clube

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na tarde dessa terça-feira (6), o lateral colorado Uendel concedeu uma entrevista coletiva, destacando pontos importantes da sua volta à lateral direita e o momento colorado.

Sabendo da alta necessidade de laterais não só defensivos mas também ofensivos no esquema tático do técnico Eduardo Coudet, Uendel destacou: ”Vemos no jogo muitas vezes o lateral jogando quase como um ponta e outras vezes do lado do zagueiro, são detalhes que ele pede dependendo da posição da bola, do tipo de jogada. O Coudet pede que tenha infiltração mais como atacante, as vezes como construtor.”

Com a proximidade com as eleições dentro do clube e a influência das questões eleitorais dentro do vestiário, o jogador foi perguntado sobre como o vestiário encara esses acontecimentos e se, de certa forma, eles se sentem influído por conta disso: ”Acredito que a questão política é algo grande, e apesar de parecer, nós não vivemos em uma bolha, sabemos o que tá acontecendo, conversamos sobre isso, tem jogadores que conversam mais, jogadores que conversam menos. Mas pela minha experiência, não tem interferido no campo, claro que se acontecer algo escandaloso isso pode mudar, mas no momento não interfere.

”O Clube dá toda estrutura para a gente, não tem porque interferir no treinamento, no dia a dia, nos jogos. As vezes conversamos informalmente.”, acrescentou.

O Inter não vem de uma sequência positiva no Campeonato Brasileiro, acumula empates e não computa vitórias, sobre isso, Uendel ressaltou: ”Viemos de alguns jogos sem vitória no Campeonato, até perdemos a liderança. O Atlético-MG deu uma escapada, conseguiu assumir o controle da competição. Mas sim, está na hora de voltarmos a vencer, se quisermos continuar no topo da tabela, precisamos garantir os 3 pontos.”

”O Campeonato vem mostrando que até as equipes que estão em baixo veem forte. Na minha visão, o Bragantino tem ótimos jogadores e é uma boa equipe.”, destacou.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte