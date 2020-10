Esporte Paulo Miranda concede coletiva e destaca: ”Não estamos pressionados, sabemos que temos que vencer em todas as partidas. E temos certeza que os resultados positivos vão acontecer”

6 de outubro de 2020

Foto: Divulgação / Grêmio FBPA

Na tarde dessa terça-feira (6), o zagueiro Paulo Miranda concedeu uma entrevista coletiva à imprensa. O jogador falou sobre o momento tricolor, a classificação para as oitavas da Libertadores e a sequência de Grenais.

Sem conseguir engrenar na tabela do Campeonato Brasileiro, o grupo gremista sabe que precisa voltar a vencer e garantir os pontos para se manter entre os primeiros da competição, sobre isso, Paulo declarou: ”Sabemos que os próximos quatro jogos são muito difíceis, mas cabe a nós, durante essa semana, trabalharmos bastante para que a cada jogo a gente possa corresponder o bom futebol.”

”Não estamos pressionados, sabemos que temos que vencer em todas as partidas. E temos certeza que os resultados positivos vão acontecer, temos que trabalhar, pensar jogo a jogo para que dê tudo certo.”, disse.

O Grêmio enfrenta a equipe do Coritiba na próxima quarta-feira (7), o time paranaense está duas posições abaixo do tricolor, pensando em se afastar da parte de baixo da tabela, o jogador diz que mais do que nunca uma vitória seria muito importante: ”É um jogo difícil, ainda estamos preparando, trabalhando bastante para que possamos chegar e garantir um bom resultado dentro de casa.”

”Não temos que fazer nada diferente, é questão de tempo, assim como o Renato disse, os jogadores estão focados e vamos em busca dos 3 pontos assim como fazemos sempre.”, acrescentou.

Ainda perguntado sobre a nova formação tática da equipe de Renato Portaluppi, o zagueiro mencionou: ”Sabemos que cada jogo o Renato estuda o adversário, quando ele monta equipe ele tem certeza de quem está colocando, por isso vamos trabalhando durante os treinos para que possamos fazer o que ele pede.”

* Por supervisão de: Marjana Vargas

