Esporte Inter segue treinos visando confronto contra o Bragantino

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

A preparação colorada para a sequência do Campeonato Brasileiro segue forte. O Inter treinou na terça-feira (6) com foco total na partida contra o Bragantino.

O treinamento foi realizado no turno da tarde, sob o comando do técnico Eduardo Coudet. O argentino fez atividades técnicas e táticas com o grupo, testando formações e preparando o time para o confronto fora de casa. Para essa partida, o treinador não poderá contar com Musto, expulso no último jogo. Porém terá os retornos de Zé Gabriel e Rodinei, que voltam a estar à disposição.

A última atividade da equipe será realizada na manhã de quarta-feira (07). Após o treinamento, a delegação embarca para São Paulo.

O jogo contra o Bragantino acontece na quinta-feira (8), pela décima quarta rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h (de Brasília), em Bragança Paulista.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

