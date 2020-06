Grêmio Grêmio anuncia renovação com Darlan até 2023

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2020

Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio anunciou, nesta sexta-feira, a renovação com o meio-campista Darlan. O novo vínculo do atleta agora passa até dezembro de 2023. Integrado ao grupo profissional desde 2019, o jogador soma 20 jogos pela equipe principal, tendo participado das conquistas Campeonato Gaúcho e da Recopa Gaúcha, no ano passado.

Após a assinatura do novo contrato, o Darlan destacou a realização de estar alcançando um sonho pelo clube, em entrevista aos canais oficiais do Grêmio:“É a realização de um sonho, com certeza. Cheguei muito cedo no Grêmio. É uma instituição que me abraçou de forma muito especial. Sou muito grato ao Clube e todos que me ajudaram a chegar no profissional, à confiança do presidente Romildo e dos meus companheiros, no dia a dia, para eu dar mais esse passo na carreira”.

Para o vice-presidente de futebol Paulo Luz, “a renovação do Darlan reafirma a política implementada no Grêmio de valorização da categoria de base, que é um dos pilares da atual direção de futebol”.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

