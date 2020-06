| Na vitrine para empréstimo, goleiro do Grêmio entra no radar de clubes e fica próximo de ser negociado

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Phelipe Megiolaro é alvo de interesse do futebol português Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Com a intenção da direção do Grêmio em um negócio por empréstimo, o goleiro Phelipe Megiolaro pode deixar Porto Alegre ainda nesta temporada. Sem conseguir cravar espaço no profissional, o destaque das categorias de base do tricolor e com presença na Seleção Olímpica, desperta interesse de clubes especialmente do futebol português.

O Grêmio passou a avaliar possibilidade de empréstimo do goleiro Phelipe Megiolaro para dar ritmo e experiência ao arqueiro, que apesar de estar treinando no grupo principal, sequer recebeu oportunidades nesta temporada. Goleiro da Seleção Olímpica, Megiolaro gera expectativa por uma amostragem no Grêmio. Mas com a concorrência de Vanderlei, Paulo Victor, Júlio César, Brenno, o goleiro ainda não conseguiu se firmar e tem atuado pela equipe de transição.

O Grêmio, por sua vez, afirma conhecer a qualidade do goleiro e a ideia do empréstimo seria justamente para que Megiolaro pudesse ter espaço em outro clube. Em entrevista recente à Rádio Grenal, o preparador de goleiro do Grêmio Mauri Lima, declarou ver com bons olhos a possibilidade de um novo negócio para o atleta.

“Conversamos sobre a possibilidade de emprestar. No momento, está no sub-23, com pouco espaço. Goleiro precisa jogar. Ele tem muita qualidade. Sair será bom para ganhar experiência e se destacar. É muito bom, mas, hoje, ele é quinto goleiro. Só joga um. Saindo, vai aparecer, vai evoluir, vai ganhar experiência. Às vezes, jogar em um time menor, não é ruim”, afirmou Mauri Lima.

Apesar de estar no alvo de interesse de clubes de Portugal, além de Espanha, Itália e Estados Unidos, o Grêmio afirma que ainda não houve nenhuma proposta oficial. Cria das categorias de base do tricolor, Phelipe Megiolaro tem vínculo com o clube até dezembro de 2022.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de |